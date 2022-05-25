Москва, 25 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Законопроект об эксперименте по воздушным перевозкам икры на Камчатке внесли в Госдуму депутаты во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

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Инициатива разработана для проведения на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления и осуществления оценки его эффективности.

Под икрой лососевых видов рыб (красная икра) непромышленного изготовления понимается икра лососевых видов рыб (красная икра) без заводской упаковки, содержащей маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и указание наименования и места нахождения изготовителя или фамилии, имени, отчества и места нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя, наименования и места нахождения уполномоченного изготовителем лица (при наличии), наименования и места нахождения импортера.

Эксперимент может завершиться 1 августа 2025 года. До этой даты вводится запрет на перемещение всеми физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже, а также в ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления свыше 10 килограммов на одно физическое лицо.

Падение уловов лососей в субъектах Дальневосточного федерального округа, за исключением Камчатки, оказывает существенное влияние на вопросы ценообразования, отметили авторы.