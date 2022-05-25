Череповец, Вологодская область, , 17:13 — REGNUM Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков принял участие в открытии молодежного экологического форума «Экосистема», проходящего 24–28 мая в Череповце.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

«Год назад мы проводили первый форум Экосистема, а в этом году именно с форума Экосистема стартует молодежная форумная кампания — пройдут форумы «Территория смыслов», «Таврида», «Бирюса» в Красноярском крае, «iВолга» в Приволжском федеральном округе, форум «Острова» на Сахалине, «Амур» на Дальнем Востоке. Это большая форумная кампания, которая собирает молодежь со всей страны по интересам и различным направлениям — это волонтеры, и медики, и политологи, и молодые ученые и творцы, и люди, которые занимаются экологической повесткой», — рассказал Сергей Новиков в ходе пленарного заседания Форума «Экосистема».

По его мнению, тот факт, что форумная кампания стартует «именно сегодня, именно отсюда», говорит об очевидном признании актуальности экологической тематики, считает Сергей Новиков.

«В прошлом году трансляцию форума «Экосистема» посмотрели 40 миллионов человек. На сайте ДОБРО. РУ, где регистрируются неравнодушные люди, желающие принимать участие в добровольческих, волонтерских проектах, в этом году указали свою предпочтительную деятельность как природоохранную 202 тысячи человек из почти трех миллионов. Для сравнения, в прошлом году таких людей было только 140 тысяч. То есть, плюс 62 тысячи человек, активистов», — рассказал начальник управления президента по общественным проектам.