Москва, , 18:15 — REGNUM Российский и украинский комик Дмитрий Романов раскритиковал Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, поддержавших проведение спецоперации на Украине. Об этом 25 мая сообщил портал «‎Общественная служба новостей».

Дмитрий Романов Кадр из концертного выступления

«Я в шоке. Я смотрел концерт в «Лужниках». Этот Певцов с буквой Z. Этот Машков с букой Z в голове. Это какой-то стыд и срам. Есть такая тема, не хочу никого обидеть, что актеры не сверх интеллектуалы. Чтобы быть актером, нужно уметь врать», — заявил Романов. Также комик отметил, что именно из-за склонности актёров к лицемерию не сделал выбор в пользу этой профессии на старте карьеры.

Напомним, что в начале марта 2022 года Дмитрий Романов покинул территорию России. В настоящее время артист находится в Польше, где занимается благотворительной деятельностью.

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