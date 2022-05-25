Курск, 25 мая 2022, 17:09 — REGNUM Ремонт фасада здания курского аэропорта практически завершён, сообщил 25 мая губернатор Роман Старовойт.
На фасаде появился портрет советского авиаконструктора Михаила Гуревича и система автоматической подсветки. Проект разработал курский архитектор Михаил Заутренников.
В самом здании идёт капремонт. Коммуникации ждет замена, будут полностью отремонтированы внутренние помещения, появятся условия для маломобильных граждан. Внутреннюю отделку планируется завершить к сентябрю.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Росавиация включила «Курск» в число российский аэропортов, полёты в которые запрещены с 24 февраля, с начала специальной военной операции на территории Украины. Недавно запрет был продлён до 30 мая.