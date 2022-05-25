Курск, 25 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Ремонт фасада здания курского аэропорта практически завершён, сообщил 25 мая губернатор Роман Старовойт.

(сс) rawpixel В аэропорту

На фасаде появился портрет советского авиаконструктора Михаила Гуревича и система автоматической подсветки. Проект разработал курский архитектор Михаил Заутренников.

В самом здании идёт капремонт. Коммуникации ждет замена, будут полностью отремонтированы внутренние помещения, появятся условия для маломобильных граждан. Внутреннюю отделку планируется завершить к сентябрю.

«Ремонт идет поэтапно, поэтому он не будет мешать пользоваться услугами аэропорта после открытия авиасообщения», — заявил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Росавиация включила «Курск» в число российский аэропортов, полёты в которые запрещены с 24 февраля, с начала специальной военной операции на территории Украины. Недавно запрет был продлён до 30 мая.