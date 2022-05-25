Кемерово, , 17:30 — REGNUM В кемеровских Топках 76-летняя пенсионерка хотела приобрести медицинские препараты и перевела мошенникам около 1 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Мошенничество (сс) sajinka2

Полицейские выяснили, что аферисты позвонили пожилой женщине и предложили ей купить медицинские препараты. За покупку они обещали «компенсацию», а за заказ для себя и супруга ещё и бонусы. Пенсионерка, следуя инструкции, пришла в отделение банка и несколькими переводами перечислила в общей сложности около 1 миллиона рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают аферистов. Возбуждено уголовное дело.