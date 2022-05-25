Курчатов, Курская область, , 17:03 — REGNUM В здании реактора энергоблока №1 строящейся Курской АЭС-2 в проектное положение установлен первый парогенератор. Об этом сообщила пресс-служба станции.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Парогенератор представляет собой теплообменный аппарат и предназначен для производства пара, поступающего на турбогенератор для преобразования тепловой энергии в электроэнергию. В ближайшее время будут смонтированы ещё три парогенератора, которые относятся к основному оборудованию первого контура АЭС.

Монтаж парогенератора осуществлялся через проем для транспортного шлюза. Сначала оборудование массой 355 тонн было подано краном на транспортный портал, погружено на транспортировочную тележку и доставлено внутрь реакторного отделения. Затем при помощи полярного крана его установили на место.

Длина парогенератора на Курской АЭС-2 увеличена на один метр и теперь составляет 15 метров. Кроме того, оборудование характеризуется повышенной паропроизводительностью — 1652 тонны в час.