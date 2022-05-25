Москва, , 17:02 — REGNUM Нынешняя катастрофа Украины — результат фактического руководства США и НАТО марионетками, сидящими в Киеве, заявил 25 мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, нацистская нечисть могла бы быть вычищена самостоятельным украинским государством, а не сомнительной структурой, одержимой членством в НАТО и ЕС.

«Именно фактическое руководство натовцев киевскими властями привело к катастрофическому сценарию. Если бы Украина оставалась самостоятельной, а не управлялась нынешним марионеточным режимом, одержимым идеей вступления в НАТО и ЕС, то она давно бы уже изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть», — сказал Патрушев.

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