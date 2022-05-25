Набережные Челны, Татария, , 17:01 — REGNUM В городе Набережные Челны от удара током погиб водитель манипулятора на базе автомобиля КамАЗ. По факту происшествия организована доследственная проверка, сообщает прокуратура Татарии.

Столб с электрическими проводами Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инцидент произошел 25 мая около 14:00 (мск) на Ремонтном проезде. По предварительным данным, во время работ стрела манипулятора задела высоковольтные провода, мужчина от полученного разряда током погиб на месте.

ИА REGNUM напоминает, 17 апреля на строительной площадке в Казани 20-летний мужчина проводил монтажные работы с использованием «болгарки», когда получил смертельный удар электротоком.

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