Подвиг пекарей блокадного Ленинграда должен быть увековечен — публицист
Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Появление в Петербурге мемориальной доски пекарю Даниилу Ивановичу Кютинену, умершему голодной смертью на своем рабочем месте в феврале 1942 года, станет данью памяти не только ему, но и всем тем людям, кто обеспечивал блокадный город хлебом и другим продовольствием, несмотря на собственный голод. Такое мнение высказал ИА REGNUM политолог, публицист, общественный деятель Юрий Светов.
Напомним, ленинградский пекарь финского происхождения Даниил Кютинен умер в возрасте 59 лет от дистрофии 3 февраля 1942 года, находясь рядом с хлебом, который он с коллегами выпекал на Левашовском хлебозаводе. Его имя внесено в Книгу памяти «Блокада».
Юрий Светов в этой связи поделился историей своей семьи и рассказал, как она связана с хлебопекарным производством в период блокады Ленинграда:
«У меня мать была вольнонаёмной в годы войны, она работала в пекарне и в столовой. Она рассказывала: люди, которые были с нею, при всех там соблазнах чётко брали себе только то, что положено, и никогда не покушались на то, что было для всех. И таких людей, я думаю, было очень много».
Собеседник ИА REGNUM напомнил и об ученых Всероссийского института растениеводства, где в годы войны хранилась большая коллекция семян, собранных со всего мира. «Они спасали эту коллекцию в годы войны от холода, от бомбёжек, от затопления. Умирали от голода, но ни зёрнышка себе не взяли», — подчеркнул Юрий Светов.
Рассуждая о том, как именно можно увековечить память пекаря блокадного Ленинграда, публицист высказался в пользу установки мемориальной доски. Иные варианты могут оказаться слишком сложными для воплощения.
«Мне кажется, что, наверное доска будет лучше. Ну, а какой памятник сделать там? Печь сделать?.. Я просто опасаюсь, что у такого рода памятников, где нужно иллюстрировать, что делал человек, как-то исчезает внимание от именно человека, появляется внимание на какие-то аксессуары, печь там, лопата, на которой хлеб в печь забрасывают. Может быть, найдётся гениальный скульптор, который решит эту задачу, но я бы поставил хорошую мемориальную доску», — добавил Светов.
Он согласился с корреспондентом ИА REGNUM, что при виде доски конкретному человеку лучше ощущается его подвиг.
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Напомним, в комитете по культуре Санкт-Петербурга заявили, что предложений увековечить память Даниила Кютинена в Смольный ранее не поступало, но уклонились от ответа на вопрос о том, готовы ли власти города сами инициировать такое увековечивание.
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В то же время представители организаций блокадников полностью поддержали идею сохранить память о блокадном пекаре в виде мемориальной доски, памятника или в названии улицы Петербурга.