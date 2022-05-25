Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Появление в Петербурге мемориальной доски пекарю Даниилу Ивановичу Кютинену, умершему голодной смертью на своем рабочем месте в феврале 1942 года, станет данью памяти не только ему, но и всем тем людям, кто обеспечивал блокадный город хлебом и другим продовольствием, несмотря на собственный голод. Такое мнение высказал ИА REGNUM политолог, публицист, общественный деятель Юрий Светов.

Карточка на хлеб. Блокадная норма хлеба

Напомним, ленинградский пекарь финского происхождения Даниил Кютинен умер в возрасте 59 лет от дистрофии 3 февраля 1942 года, находясь рядом с хлебом, который он с коллегами выпекал на Левашовском хлебозаводе. Его имя внесено в Книгу памяти «Блокада».

Юрий Светов в этой связи поделился историей своей семьи и рассказал, как она связана с хлебопекарным производством в период блокады Ленинграда:

«У меня мать была вольнонаёмной в годы войны, она работала в пекарне и в столовой. Она рассказывала: люди, которые были с нею, при всех там соблазнах чётко брали себе только то, что положено, и никогда не покушались на то, что было для всех. И таких людей, я думаю, было очень много».

Собеседник ИА REGNUM напомнил и об ученых Всероссийского института растениеводства, где в годы войны хранилась большая коллекция семян, собранных со всего мира. «Они спасали эту коллекцию в годы войны от холода, от бомбёжек, от затопления. Умирали от голода, но ни зёрнышка себе не взяли», — подчеркнул Юрий Светов.

Рассуждая о том, как именно можно увековечить память пекаря блокадного Ленинграда, публицист высказался в пользу установки мемориальной доски. Иные варианты могут оказаться слишком сложными для воплощения.

«Мне кажется, что, наверное доска будет лучше. Ну, а какой памятник сделать там? Печь сделать?.. Я просто опасаюсь, что у такого рода памятников, где нужно иллюстрировать, что делал человек, как-то исчезает внимание от именно человека, появляется внимание на какие-то аксессуары, печь там, лопата, на которой хлеб в печь забрасывают. Может быть, найдётся гениальный скульптор, который решит эту задачу, но я бы поставил хорошую мемориальную доску», — добавил Светов.

Он согласился с корреспондентом ИА REGNUM, что при виде доски конкретному человеку лучше ощущается его подвиг.

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Напомним, в комитете по культуре Санкт-Петербурга заявили, что предложений увековечить память Даниила Кютинена в Смольный ранее не поступало, но уклонились от ответа на вопрос о том, готовы ли власти города сами инициировать такое увековечивание.

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В то же время представители организаций блокадников полностью поддержали идею сохранить память о блокадном пекаре в виде мемориальной доски, памятника или в названии улицы Петербурга.