София, 25 мая, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Представители таможенного агентства Болгарии задержали на КПП «Капитан Андреево» в районе болгарско-турецкой границы тонну пестицидов. Об этом 25 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

U.S. Navy На таможне

По предварительным данным, незадекларированный товар был спрятан в потайном отсеке грузового автомобиля, перевозившего из Стамбула в Софию спальные матрасы.

В ходе тщательного досмотра транспортного средства были обнаружены 500 упаковок сухих средств защиты растений и более 500 флаконов жидких препаратов борьбы с насекомыми. При этом водитель грузовика не смог объяснить, каким образом контрабандный груз попал в его машину.

Общая сумма изъятой продукции составляет 78 300 левов ($43 тыс.). Проводится расследование.