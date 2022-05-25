Москва, 25 мая, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Российский продюсер Иосиф Пригожин озвучил сумму, которую заработал на организации первой музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом пишет

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин

«Они выступали, а я их обратно потом вывозил. В Центральном доме литераторов был банкет. Я заработал три тысячи долларов на всем «Граммофоне». Это было мало. Один процент от тех сумм, которые я привлек», — рассказал продюсер. Помимо этого, Пригожин отметил, что именно он придумал и реализовал «Золотой граммофон».

Ранее Иосиф Пригожин сообщил о намерении создать российский аналог «Евровидения». По мнению продюсера, он сумеет организовать качественный музыкальный конкурс, поскольку обладает всеми необходимыми знаниями и ресурсами для этого.