Краснодар, , 16:58 — REGNUM На 30% вырос грузооборот порта Тамань за четыре месяца 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные привёл 25 мая на сессии Заксобрания Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе кубанской администрации.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Краснодарский край — главные южные торговые ворота страны. Логистика корректируется, импортеры ищут способы, чтобы поставки из России не прекратились. Несмотря на санкции, сегодня грузооборот порта Тамань увеличился», — сказал Вениамин Кондратьев.

Согласно приведённым данным, в 2019 году объём грузооборота порта составил 15,6 млн тонн, в 2021 — 35,8 млн тонн.

В целом грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна РФ по итогам января-апреля 2022 года составил 82,02 млн тонн — показатель соответствует уровню 2022 года.