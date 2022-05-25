Краснодар, 25 мая 2022, 16:58 — REGNUM На 30% вырос грузооборот порта Тамань за четыре месяца 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные привёл 25 мая на сессии Заксобрания Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе кубанской администрации.
Согласно приведённым данным, в 2019 году объём грузооборота порта составил 15,6 млн тонн, в 2021 — 35,8 млн тонн.
В целом грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна РФ по итогам января-апреля 2022 года составил 82,02 млн тонн — показатель соответствует уровню 2022 года.