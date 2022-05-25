Москва, , 16:58 — REGNUM Ситуация с попытками США создать условия для технического дефолта России по внешним долговым обязательствам не имеет ничего общего с кризисом 1998 года. Об этом заявил 25 мая министр финансов России Антон Силуанов.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует», — приводит его слова пресс-служба Минфина.

Силуанов также заверил, что «на качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится».

Напомним, ранее в Минфине заявили, что Россия продолжит исполнять свои долговые обязательства, несмотря на решение властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по российскому государственному долгу.

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