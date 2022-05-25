Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис призвала законодателей в Конгрессе принять меры, чтобы избежать повторения случаев, подобных произошедшему в начальной школе Увалда в Техасе, где в результате массовой стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых, сообщает 25 мая Reuters.

Камала Харрис Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каждый раз, когда происходит подобная трагедия, наши сердца разбиваются, но боль наших разбитых сердец несравнима с болью тех семей. Всё, уже достаточно. Как нация, мы должны мужественно принять меры, чтобы подобное никогда не повторилось», — сказала Харрис, вспомнив также о недавних массовых расстрелах в Буффало, Лагуна-Вудс и Далласе.

Напомним, ранее в связи с трагедией в Техасе президент США Джо Байден призвал американцев бросить вызов оружейному лобби.

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