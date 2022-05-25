Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Проведение Единого государственного экзамена в Петербурге в этом году пройдёт в условиях отмены некоторых антиковидных ограничений. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Если ранее экзаменуемые рассаживались за парты зигзагообразно, то теперь допускается свободная рассадка. Кроме этого больше не действует требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета.

Остальные требования остались неизменными. Среди них — составление графиков явки экзаменуемых, дезинфекция помещений, гигиеническая обработка рук и помещений и другие.

Отметим, что в один день не могут проводить более одного экзамена. Между их проведением должен пройти перерыв в минимум два календарных дня.