Тюмень, , 16:55 — REGNUM Тюменец оштрафован за несанкционированный запуск квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Квадрокоптер

Установлено, что в феврале 2022 года житель Тюмени без разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил беспилотный летательный аппарат над городом в районе Набережной реки Тура и моста Влюблённых, чтобы провести аэросъёмку фестиваля «Битва на Туре — 2022».

Тюменской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. В отношении нарушителя вобуждено дело по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»). Нарушитель оштрафован по решению суда на 40 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курской области мужчину арестовали за съёмки с квадрокоптера.

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