Москва, , 16:55 — REGNUM Ответные действия будут предприняты Россией, если какие-то государства попытаются конфисковать её активы, сообщила 25 мая журналистам официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что если будут без разрешения использованы или средства российского государства, или его граждан, это будет трактоваться Москвой «как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и её властных структур».

Если на такие меры пойдёт какая-либо из стран, Москве это даст полное право «на адекватные ответные действия».

Что касается блокирования Западом российских активов в рамках санкций, такие действия также незаконны, не вписываются ни в какие международные нормы, считают в Москве. К тому же это вредит глобальной финансовой системе.

Мария Захарова «Подобные действия стран Запада могут быть интерпретированы как вопиющее посягательство на суверенную собственность и банальное неприкрытое воровство. Но это касается не только межгосударственных отношений, но и частных, потому что-то же самое коснулось и частных лиц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр финансов США заявила неделю назад, что у Вашингтона пока нет законной возможности для экспроприации активов ЦБ РФ.

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