Москва, 25 мая, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Ответные действия будут предприняты Россией, если какие-то государства попытаются конфисковать её активы, сообщила 25 мая журналистам официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что если будут без разрешения использованы средства Российского государства или его граждан, это будет трактоваться Москвой «как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и её властных структур».

Если на такие меры пойдёт какая-либо из стран, Москве это даст полное право «на адекватные ответные действия».

Что касается блокирования Западом российских активов в рамках санкций, такие действия также незаконны, не вписываются ни в какие международные нормы, считают в Москве. К тому же это вредит глобальной финансовой системе.

Мария Захарова «Подобные действия стран Запада могут быть интерпретированы как вопиющее посягательство на суверенную собственность и банальное неприкрытое воровство. Но это касается не только межгосударственных отношений, но и частных, потому что то же самое коснулось и частных лиц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр финансов США заявила неделю назад, что у Вашингтона пока нет законной возможности для экспроприации активов ЦБ РФ.