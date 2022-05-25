В МИД России пообещали ответные меры в случае покушения на госактивы
Москва, 25 мая, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Ответные действия будут предприняты Россией, если какие-то государства попытаются конфисковать её активы, сообщила 25 мая журналистам официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Она отметила, что если будут без разрешения использованы средства Российского государства или его граждан, это будет трактоваться Москвой «как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и её властных структур».
Если на такие меры пойдёт какая-либо из стран, Москве это даст полное право «на адекватные ответные действия».
Что касается блокирования Западом российских активов в рамках санкций, такие действия также незаконны, не вписываются ни в какие международные нормы, считают в Москве. К тому же это вредит глобальной финансовой системе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр финансов США заявила неделю назад, что у Вашингтона пока нет законной возможности для экспроприации активов ЦБ РФ.