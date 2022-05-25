Выборг, Ленинградская область, 25 мая, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Дорожные рабочие приступили к ремонту федеральной трассы «Скандинавия» на подъезде к городу Выборг в Ленинградской области, сообщил 25 мая глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Трасса «Скандинавия»

По его словам, ремонт на «Скандинавии» ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Трасса будет обновлена на протяжении почти 4 км. Дорожники уложат два слоя нового покрытия, заменят водопропускные трубы и нанесут разметку. Сегодня тут начала работать фреза, которая снимает изношенное покрытие.

«Этим летом мы обновляем оба въезда в город: со стороны Приморского шоссе и со стороны «Скандинавии». Первый ремонт от Попово до Выборга практически завершён, второй сейчас стартует», — пояснил чиновник.

Заметим, что также в настоящий момент на подъезде к Выборгу идёт обустройство тротуаров и освещения. Таким образом после завершения всего комплекса работ основной въезд в город будет с новым асфальтом, безопасными пешеходными зонами и искусственным светом круглый год.