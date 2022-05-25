Новосибирск, , 16:52 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Сибирской генерирующей компании (СГК).

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе ФАС, организацию подозревают в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии.

Антимонопольщики проверили причины формирования высокого уровня цен на РСВ (рынок на сутки вперед) во второй ценовой зоне (Сибирь). В январе–марте 2022 года компания подавала ценовые заявки, значение которых превышает цену, установленную ранее на этом товарном рынке для аналогичных часов предшествующих суток, предыдущей недели, месяца и квартала.

Специалисты установили «признаки завышения ценовых заявок и манипулирования цен на оптовом рынке электроэнергии».

В ФАС отметили, что СГК занимает доминирующее положение во второй ценовой зоне. Также компания входит в одну группу лиц с АО «СУЭК» — крупнейшим поставщиком топлива. Антимонопольщики сделали вывод, что действия СГК существенно влияют на формирование и изменение энергоцен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

В отношении СГК возбудили дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции (п. 11 ч. 1 ст. 10).

Потребители СГК во второй ценовой зоне — крупные промышленные предприятия. Они формируют конечную цену продукции, учитывая стоимость электроэнергии.

Антимонопольщики анализируют действия других участников рынка.

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