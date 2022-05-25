Москва, , 18:10 — REGNUM Российско-армянский режиссёр Сарик Андреасян выступил с критикой музыканта Бориса Гребенщикова, уехавшего из России в Великобританию. Об этом пишет портал StarHit 25 мая.

Борис Гребенщиков Іван Марчук

«Стыдно за этих людей! Даже если однажды их простит государство, а это точно произойдет и точно все эти люди снова будут и в шоу-бизнесе, и на менеджерских стульях, то хотя бы надеюсь, что этих сволочей не простит народ», — заявил режиссёр. Гребенщиков, в свою очередь, отметил, что уже многие годы живёт за пределами России, поэтому имеет право на любые высказывания в адрес её граждан.

Ранее Борис Гребенщиков перевёл €12 млн в фонд помощи Украине. Подобную сумму артист собрал в рамках своего концерта в Берлине (Германия).

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