Юрьев-Польский, Владимирская область, , 16:51 — REGNUM Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела о преступлениях против половой свободы несовершеннолетней, совершавшихся на протяжении 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Насилие

С 2005 по 2019 год житель Юрьев-Польского района, которому сейчас 51 год, совершал в отношении своей падчерицы 2002 года рождения преступления против её половой свободы и неприкосновенности.

Потерпевшая в 2019 году заявила о произошедшем в правоохранительные органы, и мужчина скрылся от органов следствия, после чего был объявлен в розыск. Обвинение ему предъявили заочно, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину задержали только в апреле 2021 года.

Вину в совершенных преступлениях он не признал. В ходе расследования были проведены три компьютерные экспертизы, благодаря которым удалось извлечь из ноутбука обвиняемого фото- и видеоматериалы, которые подтверждают совершение им в отношении потерпевший преступлений. Амбулаторная и стационарная сексолого-психиатрические экспертизы подтвердили его вменяемость. Расследование завершено, дело направили в суд.