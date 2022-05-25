Москва, 25 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Министерство финансов России продолжит осуществлять выплаты по государственным долговым обязательствам, несмотря на ужесточение внешних ограничений, заявили 25 мая в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

«Минфин России как ответственный заёмщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств», — говорится в распространённом заявлении.

В ведомстве отметили, что решение властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу России «ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов, вложившихся в российские долговые инструменты, и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре».

Поскольку отказ в продлении лицензии делает невозможным продолжение обслуживания внешнего госдолга в долларах, выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через «Национальный расчетный депозитарий» в качестве платёжного агента, уточнили в Минфине.

Напомним, накануне управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США объявило о решении не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, создав таким образом риск технического дефолта России по долговым обязательствам.

Между тем 20 мая, за неделю до даты платежа, Минфин России сообщил, что заранее исполнил обязательства по бондам в долларах и евро. Следующие платежи по ним должны быть осуществлены 23 и 24 июня соответственно. В случае невозможности их провести, технический дефолт может грозить России по истечении 30-дневного льготного периода — то есть в конце июля.