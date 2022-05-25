Москва, 25 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий наказание за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Ириной Яровой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Для тех лиц, которые будучи лишены права управления и которые уже дважды ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия права на его управление, законопроектом предлагается предусмотреть уголовную ответственность

Предлагается ужесточить наказание и установить штраф от 150 тыс. до 250 тыс. рублей (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав. Предполагается также лишение свободы на срок до одного года.

Максимальное наказание составит 300 тыс. рублей штрафа.

В настоящее время по таким деяниям вообще отсутствует признак повторности, а многократное совершение таких деяний влечет одну и ту же ответственность.

При этом в качестве возможной дополнительной меры предлагается установить возможность на основании обвинительного приговора конфискации транспортного средства.

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Такая ответственность может наступить исключительно в случае совершения преступлений, предусмотренных статьей 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», статьей 264.2 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», проектной статьи 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» Уголовного кодекса. Управление транспортным средством лицом, ранее лишенным или не имеющим права управления, которое повлекло к тяжким последствиям, законопроектом также предлагается рассматривать как отягчающее вину обстоятельство.

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