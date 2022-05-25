Элиста, 25 мая 2022, 16:48 — REGNUM В Калмыкии перед судом предстанут индивидуальный предприниматель и владелец рейсового автобуса, попавшего в ДТП по пути из Махачкалы в Санкт-Петербург. В результате автокатастрофы погибли семь человек, в том числе ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
По версии следствия, бизнесмен из Дагестана вместе со знакомым оказывали услуги по перевозке граждан согласно договору фрахтования. Однако при этом были проигнорированы требования обеспечения безопасности пассажиров. В частности, автобус не был включён в реестр транспортных средств, осуществляющих перевозки по лицензии индивидуального предпринимателя, отсутствовали правовые основания для его использования по перевозке пассажиров. Кроме того, не были исправны ремни безопасности, водители не соблюдали режим труда и отдыха, не проходили медицинских осмотров.
В ночь на 24 октября 2021 года в Яшкульском районе на федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь водитель автобуса, в салоне которого находились 33 пассажира, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречными автомобилями. В результате ДТП семь пассажиров автобуса, включая одного ребёнка, скончались, девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
В рамках расследования уголовного дела показания дали 50 свидетелей и потерпевших, проведено 15 медицинских экспертиз, три автотехнические судебные экспертизы. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд.
Расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц, находилось на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.