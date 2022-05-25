Элиста, , 16:48 — REGNUM В Калмыкии перед судом предстанут индивидуальный предприниматель и владелец рейсового автобуса, попавшего в ДТП по пути из Махачкалы в Санкт-Петербург. В результате автокатастрофы погибли семь человек, в том числе ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело

По версии следствия, бизнесмен из Дагестана вместе со знакомым оказывали услуги по перевозке граждан согласно договору фрахтования. Однако при этом были проигнорированы требования обеспечения безопасности пассажиров. В частности, автобус не был включён в реестр транспортных средств, осуществляющих перевозки по лицензии индивидуального предпринимателя, отсутствовали правовые основания для его использования по перевозке пассажиров. Кроме того, не были исправны ремни безопасности, водители не соблюдали режим труда и отдыха, не проходили медицинских осмотров.

В ночь на 24 октября 2021 года в Яшкульском районе на федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь водитель автобуса, в салоне которого находились 33 пассажира, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречными автомобилями. В результате ДТП семь пассажиров автобуса, включая одного ребёнка, скончались, девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В рамках расследования уголовного дела показания дали 50 свидетелей и потерпевших, проведено 15 медицинских экспертиз, три автотехнические судебные экспертизы. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

Расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц, находилось на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.