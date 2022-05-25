Обнинск, Калужская область, , 16:52 — REGNUM В Обнинске Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту надругательства над Государственным флагом Российской Федерации, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Флаг РФ

По версии сотрудников органов внутренних дел, в марте 2022 года жительница Обнинска 1981 года рождения, находясь на автостоянке на улице Гагарина напротив одного из жилых домов, плюнула на флаг РФ, закрепленный на капоте припаркованного автомобиля. Эти действия женщина осуществила, находясь в публичном месте, в присутствии водителя транспортного средства и третьих лиц.

Уголовное дело будет направлено в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до одного года.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительнице Обнинска, плюнувшей на флаг России, грозит лишение свободы