Курск, 25 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Курской области участились звонки мошенников, которые представляются сотрудниками следственного управления. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Телефон

При поступлении указанных звонков определяются номера телефонов городских территориальных следственных отделов, которые указаны в интернете. Однако в СК предупреждают, что это происходит из-за подмены телефонного номера. Для получения информации и разъяснений нужно не перезванивать абонентам, а вручную набирать телефонные номера государственных структур.

«Следственные органы СК России, являясь государственными органами, осуществляют свои полномочия в сфере уголовного судопроизводства, в том числе уголовное преследование от имени государства и защиту прав потерпевших от преступных посягательств, без взимания платы от граждан, то есть бесплатно. Уплаты каких-либо регистрационных сборов при этом законодательством не предусмотрено. Любые требования передать либо перечислить деньги за якобы имеющее место расследование преступления свидетельствуют о попытке похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием», — говорится в сообщении ведомства.

В случае, если звонящие требуют совершить какие-либо банковские операции, курянам советуют сразу обращаться с заявлением в полицию.