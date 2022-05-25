Москва, , 16:40 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий применение к осужденным условно-досрочного освобождения (УДО) после замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Предусматривается, что осужденному, неотбытая часть наказания которому была заменена более мягким видом наказания, срок наказания, после фактического отбытия которого может быть применено условно-досрочное освобождение, исчисляется с момента начала срока отбывания наказания, назначенного по приговору суда.

Законопроект направлен на мотивацию заключенного к «послушному, хорошему поведению», отметила депутат Госдумы Ирина Панькина («Единая Россия»).

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