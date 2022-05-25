Москва, 25 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий применение к осужденным условно-досрочного освобождения (УДО) после замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается, что осужденному, неотбытая часть наказания которому была заменена более мягким видом наказания, срок наказания, после фактического отбытия которого может быть применено условно-досрочное освобождение, исчисляется с момента начала срока отбывания наказания, назначенного по приговору суда.

Законопроект направлен на мотивацию заключенного к «послушному, хорошему поведению», отметила депутат Госдумы Ирина Панькина («Единая Россия»).