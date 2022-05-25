Москва, 25 мая, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Российский певец Прохор Шаляпин раскритиковал исполнительницу Ларису Долину после того, как она вступила в Российскую музыкальную ассоциацию. Об этом пишет издание «Газета.ru» 25 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Певица Лариса Долина

«Никому она никогда не помогала и не поможет. Злая, самовлюбленная певица», — заявил артист. Также Шаляпин отметил, что Долина и подобные ей музыканты «перекрывают дорогу» перспективным молодым исполнителям.

Ранее певец Николай Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации. По словам артиста, целью организации станет поддержка молодых музыкантов в период «отмены» русской культуры.