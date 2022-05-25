Москва, 25 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Россия имеет право требовать репараций от всех стран, причастных к созданию нацистского режима на Украине, заявил 25 мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он также отметил, что аналогичные права имеют и республики Донбасса, восемь лет подвергавшиеся агрессии укронацистов, и украинский народ, которым манипулируют США и Британия.

«Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, то есть США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наёмников.

Многие украинцы, к сожалению, до сих пор верят тому, что говорят им Запад и киевский режим. Отрезвление рано или поздно придёт. Им ещё предстоит открыть глаза и увидеть, что страны фактически нет, что генофонд народа, его культурная память западниками уничтожаются и заменяются на оголтелые гендерные концепции и пустые либеральные ценности», — сказал Патрушев.