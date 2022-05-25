Урай, Югра, 25 мая, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Югре 17-летняя жительница Урая предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Jo Naylor Нож в крови

По версии следствия в ночь с 17 на 18 января 2022 года юная жительница Урая поссорилась с сожителем из-за того, что тот ведёт паразитический образ жизни и злоупотребляет алкоголем. При этом она кухонным ножом нанесла ему раны в грудь и предплечье, повредив жизненно важные органы.

Несовершеннолетняя обвиняется по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Обвиняемая вину не признаёт, ссылаясь на случайность повреждений. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Алтая чуть не сжёг живьём сожительницу с ребёнком.