Астрахань, , 16:37 — REGNUM В Астрахани директор управляющей компании «Город» подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Счетчик воды Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, директор управляющей компании получила от жителей многоквартирных домов в размере более миллиона рублей за оплату электроэнергии. Злоупотребив своими полномочиями, она перечислила в адрес ПАО АО «Астраханская энергосбытовая компания» лишь 450 тысяч рублей, а оставшиеся деньги израсходовала на иные цели, не связанные с оплатой услуг за поставку электроснабжения.

Также установлен аналогичный факт получения денежных средств от жителей многоквартирных домов в размере 1,2 миллиона рублей за горячее водоснабжения, которые подозреваемая, полностью направила на иные нужды.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Злоупотребление полномочиями».