Челябинск, 25 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудник одной из компаний сотовой связи заподозрен в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено в апреле. По данным следствия, он был специалистом офиса сотовой компании и получил доступ к детализации телефонных разговоров клиентов. Эти данные он передал заинтересованному лицу.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения и о предъявлении обвинения.