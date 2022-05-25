Москва, 25 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение трудовой мобильности, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Расширяется круг получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде, а также безработным и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Решение о предоставлении государственной услуги указанным категориям гражданам принимается органами службы занятости по месту жительства.

Законопроектом также модернизируется механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

В частности, закрепляется положение о том, что порядок и условия софинансирования работодателем привлечения работников в рамках региональных программ могут быть включены в соглашение об участии в региональной программе, заключаемое с работодателем.

Исключается необходимость согласования проектов региональных программ на федеральном уровне и определение согласования численности работников, которых предполагается привлекать в рамках региональной программы. Полномочия по утверждению порядка такого согласования проектом федерального закона возлагаются на Минтруд России по согласованию с Минфином России.

Правительство РФ получает полномочия составлять единый перечень должностей, профессий, специальностей, на которые работники не могут привлекаться в рамках региональных программ.