Москва, 25 мая 2022, 18:03 — REGNUM Известный певец Филипп Киркоров выступил с критикой предложения Николая Баскова создать российский аналог «Евровидения». Информация об этом появилась на сайте телеканала «Пятый канал» 25 мая.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Serge Serebro

«Коленька всегда хотел делать то, что когда-то делал я. Но кто-то же должен продолжать, я же не наложил вето на свои идеи. Это прекрасно, что у идей есть продолжение. Я, например, не знаю, как можно сделать «Евровидение» в России. Но если он меня пригласит консультантом, то я с удовольствием пойду», — рассказал музыкант. К слову, незадолго до этого Киркоров посетил «Евровидение» в итальянском Турине, от участия в котором отстранили Россию.

Ранее Иосиф Пригожин также выразил желание создать российскую версию «Евровидения». Как считает продюсер, он обладает всеми знаниями и ресурсами для создания качественного конкурса.

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