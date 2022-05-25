Москва, 25 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Известный певец Филипп Киркоров выступил с критикой предложения Николая Баскова создать российский аналог «Евровидения». Информация об этом появилась на сайте телеканала «Пятый канал» 25 мая.

Serge Serebro Филипп Киркоров

«Коленька всегда хотел делать то, что когда-то делал я. Но кто-то же должен продолжать, я же не наложил вето на свои идеи. Это прекрасно, что у идей есть продолжение. Я, например, не знаю, как можно сделать «Евровидение» в России. Но если он меня пригласит консультантом, то я с удовольствием пойду», — рассказал музыкант. К слову, незадолго до этого Киркоров посетил «Евровидение» в итальянском Турине, от участия в котором отстранили Россию.

Ранее Иосиф Пригожин также выразил желание создать российскую версию «Евровидения». Как считает продюсер, он обладает всеми знаниями и ресурсами для создания качественного конкурса.