Волгоград, , 16:40 — REGNUM В Волгоградской области за прошедшие сутки в ковид-госпитали направили 36 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 166 жителей.

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Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 220 653 человек. Выздоровели 211 859 жителей, в летальной статистике 6 877 записей, причём за минувшие сутки новые случаи не зарегистрированы.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 917 пациентов.