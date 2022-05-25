Таллин, 25 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Летом в Таллине будет установлен 91 общественный туалет, включая временные. Об этом сообщила столичная мэрия.

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В Таллине появится 14 полностью автоматизированных уличных туалетов, 11 контейнерных, 6 санитарных контейнеров на пляжах и 60 временных пластиковых кабин, которые будут находиться весь летний сезон. Дополнительно временные уличные туалеты установят районные управы города.

Концепция установки и планирования общественных туалетов в городском пространстве, в том числе при планировании парков и крупных игровых площадок, официально будет представлена в мэрии столицы Эстонии 26 мая 2022 года.