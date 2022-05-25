Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Выход России из Болонской системы позволит получать квалифицированные кадры сразу после окончания обучения в вузе. Таким мнением 25 мая поделился председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, сообщают в пресс-службе городского парламента.

Студенты Алексей Колчин, ИА REGNUM

Инициатива о выходе из Болонской системы была одобрена всеми фракциями Государственной Думы РФ. Это решение поддерживает и спикер Заксобрания Петербурга, единоросс Александр Бельский.

«Поощрять утечку мозгов больше никто не собирается. А двухуровневая система со степенями бакалавра и магистра просто путала людей, в первую очередь, потенциальных работодателей, — отметил спикер. — Нам нужны квалифицированные кадры во всех отраслях, и возвращение к подготовке специалистов — путь решения проблемы».

Программа бакалавриата предусматривает четыре года обучения. По мнению председателя Заксобрания Петербурга, этого недостаточно для получения полного курса знаний, в отличие от специалитета, где студент мог в достаточной мере освоить профессию за пять лет обучения.

Кроме того Бельский предложил вернуться к прежней системе школьного обучения, приводя в доказательства достоинства советской школы. Спикер отметил, что заимствование у иностранной системы преподавания привело к утрате качества образования.