Москва, , 16:22 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение между правительством России и правительством Венесуэлы о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соглашение, подписанное в Каракасе 30 марта 2021 г., создает организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества между сторонами и профильными организациями обоих государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества сторон в области космической деятельности, прежде всего связанных с установкой на территории Боливарианской Республики Венесуэла станций ГЛОНАСС в рамках федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России», осуществлением пусковых услуг, а также совместным созданием космической техники.

Соглашением предусмотрены все необходимые в практическом отношении принципы и нормы, требуемые для развития российско-венесуэльского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства и практического применения космических систем и технологий в мирных целях, отметили в Госдуме. Они касаются, в том числе, охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования вывозимых (экспортируемых) охраняемых изделий и технологий и порядка должного обращения с ними на территории импортера (включая меры по обеспечению сохранности и безопасности таких объектов сотрудничества), взаимного отказа от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба при осуществлении совместной деятельности.

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