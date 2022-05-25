Балашовский район, Саратовская область, , 16:21 — REGNUM В Саратовской области в отношении сотрудников полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Уголовное дело

По данным следствия, 13 ноября 2021 году неустановленные сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Балашовский» в результате ненадлежащего хранения доказательств (немаркированной табачной продукции) по уголовному делу, допустили их утрату. Это привело к невозможности исполнения приговора суда в части решения вопроса о вещественных доказательствах.

Подозреваемые установлены.

«Сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. При подтверждении вины указанных граждан, они будут привлечены к установленной законом ответственности», — отметили в управлении МВД по Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, заместитель начальника, старший участковый уполномоченный, начальник отделения уголовного розыска одного из отделов полиции в Балашове, действуя группой лиц по предварительному сговору, сфальсифицировали доказательства в отношении жителя Балашовского района, которые затем представили в следственный орган.

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