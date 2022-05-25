Москва, , 16:24 — REGNUM Плана по урегулированию ситуации на Украине из Италии МИД России не получал, сообщила 25 мая журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Мария Захарова МИД РФ

Мария Захарова «Вы не поверите, но эта инициатива, некий план нам не был передан».

Российский дипломат пояснила, что об этом плане пишет пресса. В целом его можно охарактеризовать как оторванный от реальности, всерьёз к этой инициативе относиться невозможно.

Напомним, в СМИ появилась информация, что МИД Италии направил в ООН план по урегулировании ситуации на Украине. В России его подвергли критике.

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