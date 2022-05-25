Москва, 25 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Плана по урегулированию ситуации на Украине из Италии МИД России не получал, сообщила 25 мая журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД РФ Мария Захарова

Мария Захарова «Вы не поверите, но эта инициатива, некий план нам не был передан».

Российский дипломат пояснила, что об этом плане пишет пресса. В целом его можно охарактеризовать как оторванный от реальности, всерьёз к этой инициативе относиться невозможно.

Напомним, в СМИ появилась информация, что МИД Италии направил в ООН план по урегулированию ситуации на Украине. В России его подвергли критике.