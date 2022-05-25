Москва, , 16:20 — REGNUM У телеканала «Пятница!» в производстве находится новый проект под рабочим названием «Отсидевшая в 16». Информация об этом появилась в телеграм-канале вещателя.

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Телеканал объявил кастинг для девушек, которым «нет ещё 20» и которым «грозил реальный срок». «…»Пятница!» ищет героинь в пилотный проект под рабочим названием «Отсидевшая в 16». Выпустив не один сезон проекта «Пацанки», мы знаем, как важно помочь человеку, который оступился. Особенно, если он ещё молод и у него вся жизнь впереди», — объяснил продюсер Сергей Евдокимов.

ИА REGNUM напоминает, что «Пацанки» — это российское реалити-шоу о молодых девушках с непростыми судьбами, транслируемое с 2016 года. Цель проекта — изменить жизнь участниц в лучшую сторону.

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