Минск, 25 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и её команда «с первого дня войны» поддерживают народ Украины и «везде говорят», что Владимир Путин — «преступник и агрессор». Об этом Тихановская сообщила 24 мая на своём YouTube-канале.

(сс) Serge Serebro, Vitebsk Popular News Светлана Тихановская

При этом она рассказала, что белорусы в соцсетях спрашивают у неё, как Белоруссия может строить будущее на антироссийских настроениях. Ответа на этот вопрос Тихановская не дала, отметив лишь, что очень много людей в Белоруссии хорошо относятся к россиянам, имеют с ними семейные и рабочие связи.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации России на Украине и в Донбассе Светлана Тихановская поддержала создание вооружённых формирований белорусских националистов для участия в боевых действиях на стороне киевских властей.