Москва, 25 мая 2022, 16:18 — REGNUM Сроки завершения специальной военной операции России не стоят на первом плане. Гораздо важнее стопроцентное искоренение нацизма, заявил 25 мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».
Он подчеркнул, что все задачи, поставленные Президентом России, будут выполнены.
«Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причём в ещё более уродливой форме», — сказал Патрушев.
«Все цели, поставленные Президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне. Не зря же генерал Скобелев в своё время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать из чувства сострадания», — пояснил он.
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