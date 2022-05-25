Киев, 25 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Известный украинский режиссёр Сергей Лозница считает неправильным решение об «‎отмене»‎ русской культуры. Об этом сообщило информационное агенство «РИА Новости» 25 мая.

Интервью на телевидении Сергей Лозница

«‎Я твердо верю, что о людях следует судить по их собственным словам, их собственным поступкам, а не по их паспортам»‎, — заявил режиссёр. Также Лозница заверил, что заведомо неправильно считать всех русских плохими в нынешней ситуации.

Ранее против «‎отмены»‎ русской культуры высказался Кирилл Серебренников. По мнению режиссёра в русской культуре есть направление «не пропаганда», которое должно попасть во внимание за рубежом.