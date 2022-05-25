Токио, , 16:16 — REGNUM Портал Screen Rant составил список из десяти лучших протагонистов аниме-сериалов, которые вышли в 2021 году. Статья была опубликована 25 мая на сайте издания.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Выбор журналистов пал на Такэмити Ханагаки («Токийские мстители»), Ланга Хасэгаву («SK8: На скейте в бесконечность»), Итадори Юдзи («Магическая битва»), Коми Сёко («У Коми-сан проблемы с общением») и Такта Асахина («Такт Опус. Судьба»). В список также попали такие персонажи, как Ай («Приоритет чудо-яйца»), Фуши («Для тебя, Бессмертный»), Тацу («Путь домохозяина»), Кёко Хори («Хоримия») и Фена («Фена: Принцесса пиратов»).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России в повторный прокат выйдет аниме «Ученик чудовища». В кинотеатрах картину начнут показывать 2 июня 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В России в повторный прокат выйдет аниме «Ученик чудовища»